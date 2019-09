Tweede verdachte opgepakt voor verdwijning miljonair Tob Cohen (69) Raymond Boere in Nairobi

12 september 2019

14u51

Bron: AD.nl 0 De politie in Nairobi heeft een tweede verdachte opgepakt die verdacht wordt van betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse oud-Philips-topman Tob Cohen (69). Zijn zus die naar de Keniaanse hoofdstad is afgereisd, reageert opgelucht; "Ik wist het. Ik wist het!”

Het nieuws is vanmorgen bevestigd door politiebronnen rondom het onderzoek tegen echtgenote Sarah W.K. (52) van Tob Cohen. Zij werd twee weken geleden gearresteerd omdat de politie vermoedt dat ze bij de verdwijning is betrokken. De politie wil niet zeggen om wie het gaat.



Het nieuws is een enorme opsteker voor zus Gabrie Cohen en haar echtgenoot Roy die naar Kenia zijn afgereisd om het proces tegen Sarah bij te wonen. Ze willen de onderste steen boven krijgen wat er met hum broer is gebeurd. ”Dit is precies waarop we hebben gehoopt. We wachten al bijna twee maanden op een doorbraak maar nu we hier zijn lijkt alles op zijn plek te vallen. We hadden het niet beter kunnen timen.”



Villa

Nu er opnieuw iemand is gearresteerd houdt de familie steeds meer rekening mee dat Tob Cohen niet meer leeft. Een gevoel dat afgelopen welen alleen maar sterker is geworden sinds ze vanaf 20 juli niets meer van de miljonair hebben gehoord. Vanaf het eerste moment hebben ze het sterke vermoeden dat echtgenote Sarah daar iets mee te maken moest hebben.



Sinds eind vorig jaar was ze met Cohen in een ‘vechtscheiding’ beland. Volgens familie en vrienden was de liefde sinds hun huwelijk in 2007 al een jaar of vier bekoeld, maar eind 2018 was de maat vol en startte Tob de echtscheidingsprocedure. De golfliefhebber kwam er volgens hen achter dat zij hem wilde oplichten. Zo had ze zichzelf mede-eigenaar gemaakt van de luxevilla door zijn handtekening te vervalsen en zonder zijn medeweten zijn persoonsgegevens te misbruiken. Ook ontdekte hij volgens hen dat Sarah geprotesteerd had tegen het Keniaans staatsburgerschap dat hij had aangevraagd en zou zij met zijn geld een hotel laten bouwen in haar geboortedorp.

‘Foute taxi’

Sarah W. K. ontkent tot nu toe elke betrokkenheid bij de verdwijning van haar echtgenoot. Cohen zou depressief zijn en een psychische aandoening hebben is haar verhaal. Op 20 juli zou hij volgens haar zijn weggegaan om medische hulp te zoeken in Thailand. Ze vermoedt dat hij in een foute taxi is gestapt die hem kwam ophalen, verklaarde ze in een interview voordat ze werd gearresteerd.

De Keniaanse politie zoekt nog steeds uit wat er is gebeurd en krijgt daarbij hulp van de Nederlandse politie. Ook zij zijn gisteren afgereisd en brengen vandaag een bezoek aan het Keniaanse team dat de zaak onderzoekt. “Er is al ontzettend veel werk verzet door de collega’s, maar we hebben ze aangeboden om te kijken waar wij eventueel zouden kunnen helpen. Dat gaan we vandaag bespreken”, zegt de Nederlandse hoofdinspecteur Hans Maasdam.

Zus Gabrie van de vermiste Tob Cohen (69) is zojuist met haar echtgenote Roy aangekomen bij de rechtbank in Nairobi. pic.twitter.com/rcAhtam9VM Raymond Boere(@ rboere) link