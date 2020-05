Tweede verdachte in verdwijning Noorse miljonairsvrouw vrijgelaten ES

10 mei 2020

12u54

Bron: ANP 0 De tweede verdachte in de zaak rond de verdwijning van de Noorse vrouw Anne-Elisabeth Falkevik Hagen is vrijgelaten. Vrijdag werd ook haar man Tom Hagen vrijgelaten, hij is nog wel verdachte in de zaak.

Falkevik Hagen verdween in oktober 2018 spoorloos uit het familiehuis in Lørenskog bij Oslo en is volgens de Noorse politie vermoord. De politie verdenkt haar echtgenoot Tom Hagen van de moord of betrokkenheid bij de moord. De ongeveer 30-jarige tweede verdachte zou ook bij de moord betrokken zijn, maar de beschuldigingen tegen hem zijn deels ingetrokken.

Losgeld

Na de verdwijning van de vrouw kwam een verzoek om losgeld binnen, maar volgens de politie was dat bedoeld om het onderzoeksteam op het verkeerde been te zetten.

De vrijgelaten verdachte is volgens de recherche een bekende van Tom Hagen en hij is een expert op het gebied van cryptovaluta. De politie verdacht hem mede van betrokkenheid omdat het losgeld werd geëist in cryptogeld.

Tom Hagen behoort tot de rijkste mensen in Noorwegen. Zijn vermogen is eerder geschat op 1,9 miljard kroon (ongeveer 170 miljoen euro).

Lees ook:

Een Noorse krimi in het echt: ontvoerders van miljonairsvrouw eisen miljoen in cryptomunten (+)