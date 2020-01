Tweede verdachte gearresteerd in moordzaak Vlaamse pater in Zuid-Afrika IB

23 januari 2020

01u01

Bron: Belga 0 Maandag is een tweede verdachte gearresteerd voor de moord op de Vlaamse pater Joseph ‘Jef’ Hollanders in Zuid-Afrika. Dat hebben Zuid-Afrikaanse media vandaag gemeld. Vorige week werd al een eerste verdachte opgepakt in de zaak.

De pater, die oorspronkelijk afkomstig was uit Meeuwen (Oudsbergen), maar al meer dan vijftig jaar werkte als missionaris in Zuid-Afrika, werd op zondag 12 januari vermoord in zijn pastorij in Bodibe, in het noordwesten van Zuid-Afrika. Hij was aan handen en voeten gebonden en werd vermoedelijk gewurgd.

Woensdag vond de begrafenis van pater Hollanders plaats in de kathedraal van het Zuid-Afrikaanse Klerksdorp. De uitvaartplechtigheid werd bijgewoond door ruim 2.500 personen. Hollanders was lid van de congregatie van de paters Oblaten.