Tweede topontmoeting tussen Trump en Poetin uitgesteld tot "Russische heksenjacht voorbij is" KVDS

25 juli 2018

21u26

Bron: Belga, CNN, HuffPost 0 De geplande topontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin is uitgesteld tot volgend jaar. Dat heeft nationaal veiligheidsadviseur John Bolton laten weten. Buitenlandminister Mike Pompeo verklaarde vandaag ook dat de Verenigde Staten de Krim niet zullen erkennen als deel van Rusland.

"De (Amerikaanse) president denkt dat de volgende bilaterale ontmoeting met president Poetin moet plaatsvinden als de Russische heksenjacht voorbij is", zei Bolton, een verwijzing naar het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar veronderstelde "samenzwering" tussen Moskou en het campagneteam van Trump en de inmenging van Rusland in de recentste presidentsverkiezingen. "We zijn dus overeengekomen dat het (de nieuwe top, red.) na de eerste (dag) van het (nieuwe) jaar zal zijn", aldus Bolton.

Onderzoek

Trump en Poetin hadden vorige week maandag in Helsinki hun allereerste topontmoeting. Een week geleden zei de woordvoerster van het Witte Huis Sarah Huckabee Sanders nog dat de ontmoeting tussen de twee leiders "in de herfst" zou plaatsvinden. Robert Mueller heeft overigens nooit laten weten wanneer zijn onderzoek rond zou zijn.



Ook buitenlandminister Pompeo temperde vandaag de goednieuwsshow in relatie tot Rusland. “De VS verwerpt de pogingen van Rusland om de Krim te annexeren en is van plan om dat beleid aan te houden tot de territoriale integriteit van Oekraïne hersteld is”, zei hij. “De VS vraagt aan Rusland om de principes te respecteren die het naar eigen zeggen sinds lang in ere houdt en de bezetting van de Krim te beëindigen.”



De verklaring van Pompeo komt er nadat Donald Trump eerder liet uitschijnen dat hij het engagement van zijn regering niet na zou komen rond het opeisen van het schiereiland door Oekraïne. Eind juni antwoordde hij op de vraag of de VS de annexatie van de Krim door Rusland zouden erkennen: “Dat zullen we moeten zien.”

Volgens Pompeo zou de situatie in de Krim ter sprake gekomen zijn tijdens de ontmoeting van Trump en Poetin in Helsinki en zou er “niet veel ruimte voor overeenstemming” geweest zijn.