Tweede stakingsdag in Frankrijk: vakbonden roepen op tot nieuwe algemene staking op dinsdag

06 december 2019

13u40

Bron: ANP, Belga, 7sur7 6 UPDATE Het openbaar vervoer ligt vandaag in grote delen van Frankrijk weer stil door stakingen bij meerdere vervoersbedrijven. Zo rijden er amper treinen en zijn in Parijs tien van de zestien metrolijnen stilgelegd. Spoorwegmaatschappij SNCF raadt reizigers aan hun reis uit te stellen. De vakbonden roepen inmiddels op tot een nieuwe staking op dinsdag.

SNCF heeft vandaag negen op de tien TGV’s geschrapt, en zeven op de tien treinen op het regionale net TER. Luchtvaartmaatschappij Air France annuleert 30 procent van haar binnenlandse vluchten, en 10 procent van de middellangeafstandsvluchten. En ook bij Easyjet, Transavia en Ryanair blijven toestellen aan de grond. Veel mensen nemen door de staking de auto, waardoor het ook op de wegen druk is. In de regio van Parijs stond er deze ochtend in totaal 350 kilometer file.

Gisteren lag Frankrijk al helemaal lam door de staking. Daar deden niet enkel de werknemers van het openbaar vervoer, maar ook leerkrachten, dokters en politie- en brandweermannen aan mee. In heel het land kwamen meer dan 800.000 mensen op straat. Het kwam in meerdere steden zoals Parijs tot confrontaties tussen demonstranten en politieagenten. De medewerkers van het spoor zetten ook vandaag hun stakingsacties verder, en die van de Parijse openbaarvervoermaatschappij RATP doen dat tot en met maandag.

Nieuw protest op dinsdag

De vakbonden en vier jongerenorganisaties hebben gezamenlijk opgeroepen tot een nieuwe algemene staking op dinsdag. “Dit is niet gewoon een uiting van ongenoegen die maar enkele dagen duurt”, zei onder meer de secretaris-generaal van de onderwijsvakbond FSU, Bernadette Groison. “Het bal ligt in het kamp van de regering”, aldus Catherine Perret van CGT. Volgens haar heeft die de omvang van de sociale onrust onderschat. Eric Beynel, van de vakbond Solidaires, verwacht dat de opkomst dinsdag nog hoger kan zijn dan gisteren.

Pensioenhervorming

De staking is gericht tegen de geplande pensioenhervorming van president Emmanuel Macron. Hij wil het pensioensysteem, dat uit 42 verschillende pensioenstelsels bestaat, vereenvoudigen. Vandaag kunnen spoormedewerkers en mariniers bijvoorbeeld tien jaar eerder op pensioen dan de gemiddelde werknemers. Volgens de president is het systeem oneerlijk en te duur.

Het Elysée maakte gisteren bekend dat Macron ondanks de staking “kalm en vastbesloten” is om door te gaan met zijn plannen. Vandaag kondigde minister van Sociale Zaken Agnès Buzyn aan dat ze maandag de sociale partners zal ontvangen. Ze verzekerde ook dat “de woede van de Fransen” gehoord werd.

Acties weer voelbaar in België

De staking laat zich ook vandaag voelen tot in België. Vier vluchten van Brussels Airlines, van en naar Lyon en Toulouse, zijn net als gisteren geannuleerd. Ook het treinverkeer naar Frankrijk is verstoord: verschillende TGV-, Thalys- en Eurostar-treinen zijn geschrapt, net als de IC-treinen Bergen-Aulnoye en Namen-Charleroi-Maubeuge. Sommige internationale treinverbindingen zijn zelfs tot en met maandag geannuleerd.



Net als gisteren zijn vandaag opnieuw 5.000 Belgische vrachtwagens geblokkeerd, schrijft RTL Info. “We zullen steeds meer problemen krijgen met leveringen”, zei Michael Reul, woordvoerder van transportfederatie UPTR, die vreest voor de aanvoer van producten uit Frankrijk. “Het zal een duidelijk signaal zijn van het belang van de transportsector en Frankrijk als commerciële partner. Momenteel probeert de Belgische transportsector de situatie het hoofd te bieden”, aldus Reul nog.

