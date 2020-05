Tweede stad in China moet opnieuw deels in lockdown: nieuwe cluster herleid tot vrouw die in wasserette werkt SVM

14 mei 2020

12u09

Bron: Bangkok Post 0 In China is een tweede stad onder gedeeltelijke lockdown geplaatst. Alle scholen worden gesloten, sociale contacten worden beperkt en het openbaar vervoer wordt stilgelegd. In Jilin werden in een week tijd 21 nieuwe besmettingen vastgesteld. Eerder hadden ook de 600.000 inwoners van Shulan al opnieuw strenge beperkingen opgelegd gekregen.

Beide steden liggen in het noordoosten van China, in de buurt van de Russische en Noord-Koreaanse grens. “We nemen deze uitbraak heel ernstig, het risico op verdere verspreiding is zeer groot”, stelt Gai Dongping als vice-burgemeester van Jilin.

Grote bijeenkomsten werden prompt verboden, studenten moeten weer van thuis uit les volgen. Onder meer theaters, internetcafés, fitnesszaken en bioscopen sloten de deuren. Apothekers moeten voortaan ook de verkoop van koortswerende middelen oplijsten.

Inwoners mogen de stad nog wel verlaten. Cruciale voorwaarde is dat ze met een test in de voorbije 48 uur kunnen bewijzen dat ze coronavrij zijn. Daarna volgt een periode van quarantaine.

In het voorbije weekend werd al een cluster vastgesteld in Shulan, met veertien besmettingen tot gevolg. Alle gevallen -ook die in Jilin- kunnen herleid worden tot een 45-jarige vrouw die in een wasserette werkt. Hoe zij besmet geraakt is, blijft echter een raadsel.

Volgens de officiële cijfers had er zich gedurende 73 dagen geen enkele lokale besmetting meer voorgedaan. De dame was ook niet buiten de provincie gereisd of met een van de nieuwkomers in contact gekomen.

Vier verschillende preventieteams zijn nu in Jilin aangekomen om de zaak verder te onderzoeken. Een mobiel testlabo neemt verdachte gevallen in de buurt onder de loep, contacttracers spitten het sociale leven van de besmette personen verder uit.

