Tweede ronde nodig voor presidentsverkiezingen in Slovenië MV

19u59

Bron: Belga 0 AFP De uittredende Sloveense president Borut Pahor heeft in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen verrassend niet genoeg stemmen gehaald om onmiddellijk te worden herkozen. Hij kreeg zondag ruimschoots de meeste stemmen, maar zal het in de tweede ronde wel nog moeten opnemen tegen Marjan Sarec.

Met 96 procent van de stemmen gesteld, komt de 53-jarige Pahor uit op 47,3 procent. Marjan Sarec, de belangrijkste tegenkandidaat, kreeg 24,8 procent van de kiezers achter zich. De zeven andere kandidaten spelen geen rol van betekenis.



Omdat geen enkele kandidaat meer dan de helft van de stemmen haalt, wordt er op 12 november een tweede ronde georganiseerd. Dat is op zich verrassend, want zowel de peilingen als de exitpolls hadden voorspeld dat Pahor het laken al in de eerste naar zich toe zou trekken.



De opkomst voor de presidentsverkiezingen lag zondag behoorlijk laag. Slechts 41,7 procent van de 1,7 miljoen stemgerechtigde Slovenen is naar het stemhokje getrokken.



Het presidentschap is in Slovenië een grotendeels ceremoniële functie.