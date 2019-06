Tweede ronde nodig bij presidentsverkiezingen Guatemala

17 juni 2019

Bron: ANP

Geen kandidaat bij de presidentsverkiezingen in Guatemala heeft in de eerste ronde een meerderheid weten te bemachtigen. Daarom is een tweede ronde nodig tussen de twee kandidaten met de meeste stemmen. Die zal op 11 augustus plaatsvinden.