Tweede Republikeinse senator wil stemming nieuwe rechter uitstellen

20 september 2020

19u36

Bron: Belga/ANP 0 De Republikeinse senator Lisa Murkowski heeft gezegd dat ze een stemming voor een nieuw lid van het Amerikaanse Hooggerechtshof niet zal steunen als die voor de presidentsverkiezingen van 3 november plaatsvindt. Het nieuwe lid is nodig nadat vrijdag Ruth Bader Ginsburg overleed.

De senator uit Alaska is daarmee al de tweede uit de partij van Donald Trump die zich officieel tegen diens verhoopte snelle benoeming van een nieuwe rechter uitspreekt. Zaterdag uitte haar collega Susan Collins al hetzelfde voornemen.

"Al weken zeg ik dat ik een benoeming van een rechter bij het Hooggerechtshof niet steun. Triestig genoeg is hetgeen hypothetisch was realiteit geworden", aldus de politica. "Maar mijn standpunt is niet veranderd.”

Als nog twee senatoren zich aansluiten bij Murkowski en Collins, dan is er geen meerderheid in de Senaat om de voordracht van een nieuwe rechter te bekrachtigen. De Republikeinen hebben in de Senaat een meerderheid van 53, tegen 47 van de Democraten.

De invloedrijke Republikeinse senator Ted Cruz heeft zondag tegenover zender ABC gezegd dat de Senaat wel voor de stembusgang moet benoemen. Volgens de omroep gaat hij daarmee in tegen een standpunt dat hij, toen trouwens presidentskandidaat, en zijn Republikeinse collega’s hebben genomen toen ze in het verkiezingsjaar 2016 een zitting omtrent een voordracht door de Democatische president Barack Obama van een opperrechter blokkeerden.

Biden: “Laat de kiezers bepalen wie nieuwe rechter nomineert”

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft zondag gezegd dat de Amerikaanse kiezer en niet de Republikeinse president Donald Trump moet beslissen wie een nieuw lid van het Amerikaans Hooggerechtshof kan voordragen.

“Als ik win, dan zal de voorgedragen kandidaat van Trump zich moeten terugtrekken en zal ik mijn kandidaat bij de Senaat voordragen. Ik zal over die beslissing uitgebreid overleg voeren met specialisten van beide partijen”, zei Biden tijdens een televisietoespraak.

“Dit land ligt in puin sinds Trump de leiding nam”, zei Biden ook. “Het laatste wat we er nog bij kunnen hebben is een constitutionele crisis. We moeten als land, ondanks alle tegenstellingen, tot elkaar komen en niet nog verder uit elkaar gedreven worden. Ik weet zeker dat dat in de geest van Ruth Ginsburg zou zijn. Ik zal een president voor alle Amerikanen zijn.”

Volgens Biden zijn de inzichten van de bewoner van het Witte Huis niets anders dan “het uitoefenen van brutale politieke macht”. “De president is reeds zeer duidelijk geweest, het is een zaak van macht. Puur en simpel. Macht”, aldus de Democraat, wellicht verwijzend naar een presidentiële tweet van Trump van zaterdag.

Ruime meerderheid wil opvolger na verkiezingen

Bijna twee op de drie Amerikanen is van mening dat de benoeming van een nieuwe rechter in het Hooggerechtshof pas na de verkiezingen en door de winnaar daarvan moet worden gedaan. Dat blijkt uit een nationale opiniepeiling van Reuters/Ipsos onder duizend Amerikanen die kort na het overlijden van rechter Ruth Bader Ginsburg is uitgevoerd.

President Donald Trump zei dit weekend dat hij snel een kandidaat wil voordragen aan de Senaat. Dat idee wordt door slechts 23 procent van de Amerikanen gesteund. 62 procent vindt dat de voordracht pas na de verkiezingen moet worden gedaan door de winnaar van de stembusgang.

Dertig procent van de ondervraagden zegt dat de dood van Ginsburg het waarschijnlijker maakt dat ze op de Democraten gaat stemmen. Een kwart van de mensen overweegt door het overlijden van de rechter op de Republikeinen te stemmen.

