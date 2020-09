Tweede Republikeinse senator wil stemming nieuwe opperrechter uitstellen Redactie

20 september 2020

19u36

Bron: SPS 0 De Republikeinse senator Lisa Murkowski heeft gezegd dat ze een stemming voor een nieuw lid van het Amerikaanse Hooggerechtshof niet zal steunen als die voor de presidentsverkiezingen van 3 november plaatsvindt. Het nieuwe lid is nodig nadat vrijdag Ruth Bader Ginsburg overleed.

De senator uit Alaska is daarmee al de tweede uit de partij van Donald Trump die zich officieel tegen diens verhoopte snelle benoeming van een nieuwe rechter uitspreekt. Zaterdag uitte haar collega Susan Collins al hetzelfde voornemen.

"Al weken zeg ik dat ik een benoeming van een rechter bij het Hooggerechtshof niet steun. Triestig genoeg is hetgeen hypothetisch was realiteit geworden", aldus de politica. "Maar mijn standpunt is niet veranderd.”

Als nog twee senatoren zich aansluiten bij Murkowski en Collins, dan is er geen meerderheid in de Senaat om de voordracht van een nieuwe rechter te bekrachtigen. De Republikeinen hebben in de Senaat een meerderheid van 53, tegen 47 van de Democraten.

