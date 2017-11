Tweede rechter blokkeert Trumps transgenderverbod in leger kv

00u21

Bron: Reuters 0 afp Betogers tegen het transgenderverbod van Trump in New York op 26 juli 2017. Een federale rechter in de Amerikaanse stad Baltimore houdt president Trumps verbod op transgenders in het leger tegen. Rechter Marvin Garbis oordeelde dat het verbod in strijd is met de grondwet en “onmogelijk een legitiem belang van de overheid kan dienen”. Drie weken geleden hield ook een federale rechter uit Washington datzelfde transgenderverbod tegen.

Marvin Garbis werd in 1989 door de voormalige Republikeinse president George Bush tot federaal rechter benoemd. Volgen Garbis is het transgenderverbod niet het gevolg van een oprechte bezorgdheid om militaire efficiëntie. “Het gebrek aan rechtvaardiging voor de abrupte beleidswijziging, gecombineerd met de discriminerende impact op een groep van onze militairen die ons land bekwaam en eerzaam hebben gediend, kan onmogelijk een legitiem overheidsbelang dienen,” schreef hij in zijn arrest.

Garbis blokkeerde ook de beslissing van de Amerikaanse overheid om geslachtsoperaties voor transgenders in het leger niet langer te financieren. Daarmee ging hij nog een stapje verder dan zijn collega, rechter Colleen Kollar-Kotelly, die op 30 oktober eveneens het transgenderverbod tegenhield.

rv Federaal rechter Marvin Garbis

Het Amerikaanse ministerie van Justitie gaat niet akkoord met Garbis' beslissing en evalueert nu de volgende stappen.

Medische kosten

President Trump kondigde in juli aan dat er voortaan geen plaats meer is voor transgenders in het Amerikaanse leger. Hij argumenteerde daarbij dat het leger niet belast mag worden met de medische kosten voor de behandelingen van transgenders.

In augustus vaardigde Trump een memo uit die de militaire instellingen opdroeg om niet langer transgenders te rekruteren en om voortaan geen gebruik meer te maken van overheidsgeld voor hun geslachtsoperatie, tenzij de procedure reeds opgestart was. In de memo riep Trump minister van Defensie James Mattis op om tegen 21 februari 2018 een plan uit te werken over de manier waarop de wijzigingen kunnen geïmplementeerd worden. Tot er meer duidelijkheid is, mogen transgenders die reeds in dienst zijn, voorlopig wel in het leger blijven.