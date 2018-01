Tweede pornoactrice uitgenodigd op hotelkamer Trump: "Kom op Alana, kom naar hier. Laten we plezier maken" Redactie

09u35

Bron: DPA Er is een tweede pornoactrice opgedaagd die zegt dat ze uitgenodigd werd op de hotelkamer van Donald Trump. Dat schrijft The Daily Beast.

The Wall Street Journal berichtte vrijdag dat een advocaat van de Amerikaanse president twee jaar geleden 130.000 dollar betaalde aan de ex-pornoactrice Stephanie Clifford, zodat ze zou zwijgen over een seksuele relatie die ze had met de vastgoedmagnaat in 2006. Clifford, die bekend was als Stormy Daniels in de porno-industrie, vertelde in private kringen dat ze seks had met Trump in juli 2006, in de marge van een chic golftoernooi in de buurt van Lake Tahoe, een toeristische regio tussen California en Nevada. Het Witte Huis ontkende met klem.

Alana Evans, naar verluidt een vriendin van Clifford en ook pornoster, vertelde gisteren aan The Daily Beast dat zij zich de feiten van 2006 herinnert. "Stormy vertelde dat ze Trump had ontmoet tijdens dat golftoernooi. 's Avonds werd ze uitgenodigd door hem en zij nodigde mij ook uit", aldus Evans.

"Kom op Alana, kom naar hier. Laten we plezier maken"

Later die nacht belde Clifford Evans verschillende keren op en nodigde haar uit. Evans weigerde echter. "Stormy belde me zeker vier of vijf keer. De laatste keer hoorde ik Donald zelfs. Hij zei aan de telefoon 'Kom op Alana, kom naar hier. Laten we plezier maken. Kom naar het feestje, we wachten op jou'."

The Daily Beast benadrukt dat het twee andere bronnen heeft die de relatie tussen Clifford en Trump bevestigen. Het Witte Huis antwoordde niet op de vraag van The Daily Beast om commentaar te geven op de verklaringen van Evans.