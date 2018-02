Tweede patiënt ooit voor genmodificatie in het lichaam, na tot nu toe geslaagde eerste poging bij 44-jarige Joeri Vlemings

07 februari 2018

11u13

Een tweede patiënt is behandeld voor genmodificatie in het lichaam zelf. Dat gebeurde in het kader van een historisch wetenschappelijk onderzoek in Californië. De eerste proefpersoon ooit hiervoor, Brian Madeux (44), kreeg drie maanden geleden dezelfde behandeling. De man stelt het tot nu toe wel, zonder al te erge bijwerkingen.

Genmodificatie in het lichaam zelf van de patiënt is een nauwkeurigere manier van gentherapie. De bedoeling is het DNA van iemand voorgoed te wijzigen in de hoop een bepaalde ziekte te genezen. Half november onderging de 44-jarige Brian Madeux als allereerste in de geschiedenis zo'n behandeling om zijn stofwisselingsziekte aan te pakken. Madeux lijdt aan het syndroom van Hunter, een erfelijke ziekte die veroorzaakt wordt door een slecht gen. Hij kreeg vele kopieën van een corrigerend gen ingespoten samen met een genetische tool om dat gen ook precies op de juiste positie in zijn DNA te plaatsen.

"Hij stelt het wel", zei de behandelende arts dr. Paul Harmatz gisteren. "We kregen groen licht om verder te gaan met de tweede patiënt, die het eveneens goed stelt." Ook deze man heeft het syndroom van Hunter.

Madeux had de eerste vier dagen na de behandeling wel last van duizeligheid, koud zweet en verzwakking, maar die symptomen verdwenen vanzelf in een dag, zei Harmatz. Madeux' zware hoest en deels ingeklapte long stonden volgens de dokter los van de gentherapie. Met gelijkaardige gezondheidsproblemen kampte de veertiger immers ook al vóór de behandeling.

Belangrijk was dat Madeux geen leverschade opliep. Een grote bezorgdheid, want dat zou erop kunnen wijzen dat het immuunsysteem tegen de behandeling in het verweer gaat en zo eventueel de efficiënte ervan ondermijnt. Het is nu wachten op de volgende resultaten ergens half 2018.