Tweede olievlek duikt op in westen van Frankrijk nadat cargoschip zinkt AW

14 maart 2019

19u48

Er is een tweede olievlek opgedoken in de Atlantische Oceaan ter hoogte van West-Frankrijk, waar eerder deze week het containerschip Grande America zonk. Dat maakten de Franse autoriteiten bekend.

De autoriteiten zeiden dat ze de olie zo snel mogelijk willen opruimen om te voorkomen dat de olievlek uitbreidt of tot aan de kust komt. Jammer genoeg worden ze belemmerd door het slechte weer.



De twee olievlekken bedekken nu een oppervlakte zo groot als Manhattan, in New York. Dat verklaarde Riaz Akhoune, woordvoerder voor de Franse prefectuur voor de Atlantische Oceaan.

Antivervuilingsschepen

De olievlekken bevinden zich meer dan 300 kilometer ten westen van de Franse kust en bewegen momenteel dagelijks twintig tot dertig kilometer naar het oosten. Binnen enkele dagen zouden de autoriteiten een beter beeld moeten hebben over hoe de vlekken zich zullen verspreiden.

Er is al een antivervuilingsschip ter plaatse, maar er zijn er nog drie onderweg, waaronder een van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid.

Grande America

Het cargoschip, met 365 containers en 2.000 voertuigen aan boord, was onderweg van Hamburg naar Casablanca. De crew van de Grande America moest het schip verlaten toen er zondag een brand uitbrak aan boord. De 26 bemanningsleden en een enkele passagier werden gered door een Brits marineschip.

De hulpverleners slaagden er niet in om het vuur te blussen en dinsdagnamiddag zonk het in de Golf van Biskaje, 333 kilometer ten westen van La Rochelle aan de Franse kust.

Niet vergelijkbaar met Erika

De Franse minister Milieu François de Rugy liet weten dat het bedrijf achter het schip, de Grimaldi Group, alle kosten van de opruimactie op zich zal nemen. Hij benadrukte wel dat het lek, van de naar schatting 2.200 ton zware stookolie aan boord, niet vergelijkbaar is met grote rampen als die met de tanker Erika. Die brak in twee voor de zuidkust van Bretagne in 1999 en lekte 20.000 ton olie.

Volgen de Rugy was er zout- en zwavelzuur aan boord van de Grande America. Gisteren raakte al bekend dat 45 van de 365 containers gevaarlijke substanties bevatten. Die stoffen zouden door het vuur verbrand zijn.