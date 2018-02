Tweede misbruikklacht tegen Franse minister van Begroting ep

14 februari 2018

18u58

De Franse minister van Begroting Gérald Darmanin geraakt na een eerste klacht wegens verkrachting steeds meer onder druk. Een tweede vrouw heeft gisteren klacht ingediend, zo is vandaag vernomen uit gerechtelijke kringen in Parijs. De vrouw beschuldigt de 35-jarige politicus van misbruik van zwakheid. Meer details zijn voorlopig niet bekend.

De autoriteiten zijn een vooronderzoek tegen de minister begonnen. Dat is in Frankrijk de gebruikelijke stap na een klacht. Als in dat onderzoek voldoende verdachte elementen naar boven komen, wordt een formele onderzoeksprocedure ingeleid, die vervolgens tot een officiële aanklacht kan leiden.

De Franse premier Edouard Philippe riep in een mededeling op het vermoeden van onschuld te laten gelden, aldus het Franse persbureau AFP. Het is in ieders belang Justitie in alle onafhankelijkheid te laten werken. Volgens de Franse media woont de vrouw in de Noord-Franse stad Tourcoing, waarvan Darmanin tot vorig jaar burgemeester was.

Verkrachting in 2009

Een andere vrouw had in juni van vorig jaar klacht ingediend tegen Darmanin wegens een verkrachting die in 2009 zou plaatsgevonden hebben. Omdat de vrouw toen niet was ingegaan op dagvaardingen van de onderzoeksrechter, werd het toenmalige vooronderzoek stopgezet. Toen de vrouw zich in januari opnieuw tot het Openbaar Ministerie wendde, zetten de autoriteiten het vooronderzoek verder.

Darmanin wees de beschuldiging van de hand. Na het bekendworden van de klacht eisten politici uit de oppositie het aftreden van Darmanin.