Tweede markt in een week tijd brandt af in Port-au-Prince IB

19 februari 2018

04u09

Bron: Belga 0 In de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince is zondag een textielmarkt afgebrand. Minder dan een week geleden ging er ook al een van de twee hallen van de historische 'IJzeren Markt' in vlammen op.

De hulpverlening kwam na de brand op de textielmarkt zondag maar traag op gang, maar uiteindelijk konden de weinige beschikbare brandweerwagens van de overheid worden ingezet, gesteund door enkele private watertankwagens. Het waterkanon van de politie - normaal aangewend om menigtes uiteen te drijven - werd eveneens ingezet.

Geen noodplanning

De burgemeester van Port-au-Prince, Youri Chevry, betreurt het gebrek aan coördinatie en zegt dat dat het gevolg is van het ontbreken van een noodplanning bij branden. "Dat is de zwakte van Haïti. De nieuwe brand zou kunnen zijn vermeden, maar de uitrusting is er niet", zegt hij. "Het is de schuld van ons allemaal, alle Haïtianen. Er is een probleem en we moeten onze prioriteiten stellen."

IJzeren Markt ook al in vlammen op deze week

In de nacht van maandag op dinsdag was ook al een brand uitgebroken op de historische 'IJzeren Markt' in Port-au-Prince. Een van de twee hallen ging met de koopwaar van tientallen onverzekerde handelaars volledig in vlammen op. De 'IJzeren Markt' dateert uit de 19de eeuw en werd in 2008 ook al eens in as gelegd om twee jaar later tijdens de aardbeving van 2010 nog eens te worden verwoest. Op minder dan een jaar tijd werden de hallen echter heropgebouwd, een investering van 18 miljoen dollar.