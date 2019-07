Tweede keer levenslang voor neonazi die inreed op menigte in Charlottesville AW

15 juli 2019

21u47

De neonazi die inreed op demonstranten in de Amerikaanse stad Charlottesville heeft een tweede levenslange celstraf gekregen. Bij zijn aanslag kwam de 32-jarige Heather Heyer om het leven. Hij is daarom nu ook gestraft voor het doden van de jonge vrouw.

In juni kreeg de 22-jarige James Fields ook al eens levenslang voor dezelfde aanslag. Toen kreeg hij de straf vanwege haatmisdrijven. Hij reed namelijk in op een groep mensen vanuit racistische overtuigingen.



In Charlottesville stonden extreemrechtse activisten en hun tegenstanders op 12 augustus 2017 tegenover elkaar. De inmiddels 22-jarige neonazi James Fields reed vervolgens in op de tegendemonstranten. De beelden van de auto die door de mensenmassa ploegde, leidden wereldwijd tot geschokte reacties. De zaak baarde wereldwijd nog meer opzien omdat de Amerikaanse president Donald Trump zich niet eenduidig distantieerde van rechts-extremisme.