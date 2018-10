Tweede grote migrantenkaravaan vertrokken richting VS: “Ze zijn overtuigd dat ze de grens zullen halen” SVM

30 oktober 2018

19u08

Bron: Belga 0 Een tweede groep migranten uit Midden-Amerika is in Mexico vertrokken naar de Verenigde Staten. Rond de 1.500 tot 2.000 mensen liepen van de stad Ciudad Hidalgo naar de 30 kilometer verder gelegen stad Tapachula in de zuidelijke deelstaat Chiapas. De eerste groep bevindt zich al noordelijker, er is dus geen intentie om zich aan te sluiten. “De migranten zijn er echter wel van overtuigd dat ze de Amerikaanse grens zullen halen”, aldus een vertegenwoordiger van het Mexicaanse migratiebureau.

De eerste karavaan bereikte ondertussen de stad Juchitán in de deelstaat Oaxaca. De groep was op 13 oktober in de Hondurese stad San Pedro Sula vertrokken. Hun doel is ook de Amerikaanse grens in Tijuana. Vanuit Juchitán is dat nog een afstand van 3.500 kilometer.

Aan de Guatemalteekse kant van de grens in het zuiden verzamelde zich ondertussen een derde groep om naar Mexico te gaan. Rond de 350 migranten bevonden zich in Tecún Umán en wachten daar op de komst van nog meer mensen.

De Amerikaanse president Donald Trump beschouwt de migranten uit Midden-Amerika als een bedreiging voor zijn land en besliste meer dan 5.200 soldaten naar de zuidgrens met Mexico te sturen. Trump heeft van de mars van de migranten een verkiezingsthema gemaakt. Mogelijk zal hij dit nog voor de Congresverkiezingen op 6 november implementeren, om bij zijn Republikeinse achterban te scoren. De migrantenkaravaan zal echter voor de midterms de Amerikaanse grens niet bereiken.