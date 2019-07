Tweede Fukushima-kerncentrale wordt ontmanteld ADN

25 juli 2019

13u30

Bron: Belga 1 Het Japanse energiebedrijf Tepco gaat de tweede kerncentrale in het district Fukushima ontmantelen. Fukushima Daini ligt sinds de aardbeving en tsunami in maart 2011 stil, maar raakte toen minder ernstig beschadigd dan Fukushima Daichi, de kerncentrale waar zich een van de zwaarste kernrampen ooit afspeelde.

Tepco bevestigt de beslissing tot ontmanteling. De raad van bestuur nam de beslissing omdat een sluiting verstandiger en rationeler is dan ze openhouden, dixit het bedrijf. Zowel de inwoners als lokale autoriteiten stuurden aan op een sluiting van de vier reactoren van Fukushima Daini. "Het is een eerste stap in het schrappen van alle reactoren in de regio", wordt gouverneur Masao Ochibori geciteerd door het energiebedrijf. Dat kreeg bakken kritiek na de kernramp van 2011.

Een kalender van de werkzaamheden is er nog niet, maar de werken zullen alleszins lang duren. Per reactor is 30 jaar nodig, werken die Tepco tegelijk wil uitvoeren. Het bedrijf schat de kost van de ontmanteling en sanering op zowat 280 miljard yen, wat omgerekend zowat 2,3 miljard euro is.

Fukushima Daini ligt op 12 kilometer van de de illustere naamgenoot, eveneens pal aan de kust van de Stille Oceaan. Tokio ligt zowat 220 kilometer verderop. Bij de kernramp was er een 'meltdown' in drie van de zes reactoren van Fukushima Daichi. De ramp werd net als die van Tsjernobyl ingeschaald op '7' of de zwaarste 'score' op de Ines-schaal van kernincidenten en -rampen. Fukushima Daini liep eveneens schade op, maar kon gecontroleerd uitgeschakeld worden.