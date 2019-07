Tweede ebolapatiënt overleden in Congolese miljoenenstad HL

31 juli 2019

17u06

Bron: Belga 0 update Na het overlijden van een predikant op 17 juli, overleed opnieuw een patiënt aan ebola in de Congolese stad Goma. De Congolese gezondheidsdiensten starten er vandaag met vaccinaties. Ondertussen zijn er al 1.803 sterfgevallen genoteerd als gevolg van ebola.

Na een eerste melding in Goma midden juli, werd gisteren een tweede geval van ebola gemeld in de stad aan de Rwandese grens. De patiënt reisde vanuit de provincie Ituri naar Goma en raakte pas gisteren, de elfde dag van zijn lijden aan de ziekte, tot bij een centrum. “Het was echt hopeloos omdat de ziekte al in een zeer vergevorderd stadium was. Hij is in de nacht van dinsdag op woensdag gestorven”, zei Dr. Aruna Abedi, de coördinator voor de strijd tegen ebola in de provincie Noord-Kivu. Abedi roept mensen op mogelijke besmettingen niet verborgen te houden. “Het behandelcentrum is geen sterfkamer. Je moet de patiënt in een vroeg stadium brengen.”

De eerste eboladode in de stad leidde eerder deze maand tot grote bezorgdheid. Het ging naar verluidt om een predikant. Die zou naar Goma zijn gegaan vanuit Butembo, waar ebola om zich heen had gegrepen. Daar zou hij in meerdere kerken diensten hebben gehouden en mensen hebben aangeraakt, onder wie ook zieken.

Goma geldt als een belangrijk knooppunt in het Afrikaanse land. Experts vrezen dat het besmettelijke en dodelijke virus in dichtbevolkte steden moeilijker te isoleren is. Ook is het lastiger om vast te stellen met wie patiënten in aanraking zijn gekomen.

“Geen reden tot paniek”

Maandag nam de Congolese minister van Volksgezondheid ontslag, nadat president Félix Tshisekedi zaterdag had aangekondigd dat hij voortaan verantwoordelijk is voor de coördinatie van de strijd tegen de ebola-epidemie in zijn land. Ondertussen zouden “alle maatregelen om de besmettingsketen te doorbreken al zijn genomen”, zegt Jean-Jacques Muyembe, die als nieuw hoofd van de coördinatie tegen de ziekte werd aangesteld door de Congolese president.

Iedereen die in contact kwam met de ebolapatiënt zal nu worden ingeënt, zegt Muyembe. Hij benadrukt ook dat er “geen reden tot paniek” is, aangezien de patiënt in quarantaine werd geplaatst.

Noodsituatie

Het oosten van Congo wordt sinds 1 augustus vorig jaar geconfronteerd met de op een na ergste ebola-uitbraak uit de geschiedenis. De epidemie eiste al meer dan 1.800 mensenlevens. In totaal liepen al ruim 2.600 mensen het zeer besmettelijke virus op. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO riep de ebola-epidemie twee weken geleden nog uit tot een noodsituatie met internationale draagwijdte.