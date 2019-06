Tweede dodelijk slachtoffer gevonden na ontploffing appartementsgebouw Wenen

28 juni 2019

Bron: Belga

Reddingswerkers hebben gisterenavond een tweede dodelijk slachtoffer onder het puin gevonden na een explosie in een appartement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Afgelopen nacht werd al het lichaam van een 29-jarige vrouw gevonden in het gebouw.