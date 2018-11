Tweede dode en honderden gewonden in Frankrijk, protest tegen dure brandstofprijzen gaat onverminderd verder KV SVM AW

20 november 2018

22u51

Bron: Belga/ANP 4 Het protest tegen de verhoging van de brandstofprijzen heeft in Frankrijk een tweede dode geëist. De Franse politie verwijderde veel blokkades, maar het protest gaat onverminderd verder. Volgens Franse media waren er op de vierde dag naar schatting 27.000 manifestanten op de been.

Minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner verklaarde dat de protesten uit de hand lopen en daarom desnoods met geweld gestopt moeten worden. Sinds de grote manifestaties van zaterdag zijn er naast de doden ook meer dan 550 gewonden gevallen. Zeventien onder hen zijn er erg aan toe.



Vandaag bezweek een motorrijder aan de verwondingen die hij opgelopen had bij een blokkade bij Valence. Hij reed toen langs links een file voorbij, maar botste op een bestelwagen die rechtsomkeer aan het maken was.

Verder nog is een politieagent zijn hand verloren bij een interventie. Vijftien andere agenten raakten lichtgewond. Dat gebeurde op het eiland La Réunion, een Frans overzees gebied ten oosten van Madagaskar, waar ze een einde moesten maken aan het geweld gepleegd door de protestanten. De politieagent verloor zijn hand toen een granaat in zijn voertuig onverwacht ontplofte, terwijl jonge manifestanten stenen naar hem gooiden.



Het Franse eiland, met circa 1 miljoen inwoners, wordt geplaagd door geweld en brandstichting. Bij talrijke gewelddadigheden en plunderingen zijn al meer dan vijftig mensen gearresteerd. Volgens minister van Overzeese Gebiedsdelen Annick Girardin is het geweld het werk van jeugdbendes.

(Lees verder onder de foto)

Vrees voor verminderde koopkracht

Vorige zaterdag waren er bijna 300.000 mensen op de been. Hun spontane protesten werden gesymboliseerd door de zogenaamde gele hesjes. Ze blokkeerden wegen, oliedepots en bedrijven.



De demonstranten vrezen dat hun koopkracht achteruit holt door het beleid van de regering van president Macron. Die wil met accijnsverhogingen ervoor zorgen dat de Fransen minder gebruikmaken van de auto. Volgens de regering is dat nodig om de vervuiling terug te dringen en een beter klimaat te verkrijgen.

Tweede grote protestdag

De ‘gilets jaunes’ willen komende zaterdag weer een grote protestdag houden. Hun plan om naar het Place de la Concorde in Parijs te gaan, is volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken om veiligheidsredenen niet toegestaan. Macron riep de betogers op tot een dialoog, maar gaf niet aan dat hij toegevingen overweegt. Tal van bedrijven- en handelsorganisaties klagen intussen dat ze grote schade leiden door de blokkades van het verkeer.

Meer over Macron