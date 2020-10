Tweede debat tussen Trump en Biden wordt virtueel, Trump niet akkoord: “Dan doe ik niet mee” KVDS

08 oktober 2020

13u51 2 Het tweede presidentiële debat tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden zal virtueel plaatsvinden. Dat heeft de speciale commissie die belast is met de organisatie van presidentiële debatten bekendgemaakt. De commissie nam de beslissing “om de gezondheid en de veiligheid van iedereen die erbij betrokken is te beschermen”. Trump - die vorige week een positieve coronatest aflegde - liet in een telefonisch interview met Fox News al weten dat hij dat “onacceptabel” vindt en niet zal deelnemen als het debat virtueel is. In de plaats zal hij dan een verkiezingsrally houden, zo zegt zijn campagne. Joe Biden wil daarentegen wél meedoen aan het virtuele debat.

Het tweede debat vindt plaats op donderdag 15 oktober, over exact een week dus. Trump zou dan deelnemen vanuit het Witte Huis. Het is nog niet duidelijk waar Biden komende week zal zijn.



Besmettingsgevaar

Trump raakte vorige week besmet met het coronavirus. Hij moest in een ziekenhuis worden opgenomen, maar is naar eigen zeggen aan de beterhand en keerde intussen terug naar het Witte Huis.



Biden had dinsdag aangegeven dat het tweede debat niet mocht plaatsvinden als de president nog altijd een besmettingsgevaar vormde voor anderen. Zelf wordt hij geregeld getest. Hij heeft het virus niet onder de leden.



“Het tweede presidentiële debat zal plaatsvinden onder de vorm van een meeting waarbij de kandidaten deelnemen vanop verschillende locaties”, aldus de speciale commissie donderdagmiddag.

Intussen liet Trump in een interview met Fox News verstaan dat hij niet wil deelnemen aan een virtueel debat. Hij noemde de beslissing van de commissie “onacceptabel”. “Ik voel me heel goed. Ik ben er klaar voor, los van de quarantaine”, liet hij verstaan. “Ik ben helemaal niet besmettelijk.”

Trump gaf ook aan dat hij zich goed genoeg voelt om weer verkiezingsrally's te houden. Hij twitterde dinsdag al dat hij zich “geweldig” voelt en dat hij uitkijkt naar het debat.

Biden doet wel mee

In tegenstelling tot Donald Trump staat zijn tegenkandidaat Joe Biden wel open voor een virtueel debat. Kate Bedingfield, campagneleider van Biden, bevestigt dat nieuws in een officieel statement. “Joe Biden kijkt ernaar uit om het volk toe te spreken en zijn plannen voor de heropbouw van het land uit de doeken te doen. Onder het mislukte leiderschap van Donald Trump sinds de uitbraak van het coronavirus stortte de Amerikaanse economie volledig in. We kennen de grootste neergang sinds de Grote Depressie”, aldus Bedingfield.

