Tweede dag van evacuaties uit Oost-Ghouta Redactie

14 maart 2018

17u22

Bron: afp 0 Voor de tweede dag op rij hebben evacuaties van burgers plaatsgevonden uit het rebellengebied van Oost-Ghouta in Syrië. Dat meldt de Syrische Rode Halve Maan.

De Syrische regeringstroepen voeren al bijna een maand een offensief tegen de rebellenenclave in Oost-Ghouta. Rond de 400.000 mensen zitten in Oost-Ghouta ingesloten. Wegens de belegering en de blokkade is de humanitaire toestand rampzalig. De VN hadden maandag nog opgeroepen om meer dan 1.000 zieken en gewonden zo snel mogelijk uit Oost-Ghouta weg te brengen.

Gisteren werden 146 burgers geëvacueerd via een humanitair corridor aan het checkpoint al-Wafedin. Het is nog niet bekend hoeveel mensen vandaag geëvacueerd worden.

Volgens het in Groot-Brittannië gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) zijn vandaag bij bombardementen op Oost-Ghouta minstens 25 burgers, onder wie drie kinderen, omgekomen. Het betrof niet alleen luchtaanvallen door het regime en zijn Russische bondgenoot maar ook artilleriegeschut.