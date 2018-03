Tweede dag politieverhoor voor voormalige Franse president Sarkozy TT

21 maart 2018

09u14

Bron: Belga 3 De vroegere Franse president Nicolas Sarkozy wordt vanochtend opnieuw ondervraagd in het onderzoek naar de verdenkingen van illegale Libische financiering van zijn verkiezingscampagne in 2007. Dat is vernomen uit bronnen dicht bij het dossier.

De gewezen president kwam iets voor 8 uur aan in de kantoren van de anticorruptiedienst in Nanterre bij Parijs, zo stelde een journalist van het Franse agentschap AFP vast. Het verhoor dat gisteren in de voormiddag startte, was vannacht rond middernacht stopgezet.

De rechters zijn geïnteresseerd in geldstromen waarbij mensen zijn betrokken die banden hebben met het regime van de voormalige Libische dictator Moammar al-Khadafi. Sarkozy zelf ontkent de beschuldigingen.