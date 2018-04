Tweede buschauffeur nog in Duits ziekenhuis, andere gewonden weer in België na ongeval in Beieren LB

02 april 2018

12u31

Bron: Belga 2 Elf van de twaalf Belgen die gewond raakten bij het busongeval van zaterdag in Beieren, zijn weer in het land. Dat meldt Maarten Matienko van VAB. Enkel de tweede buschauffeur, die zwaargewond raakte bij het ongeval, ligt nog in het ziekenhuis in Duitsland.

VAB meldde gisteren al dat één gezin van drie personen zaterdagavond werd ontslagen uit het ziekenhuis en besloot om de reis naar Oostenrijk verder te zetten. Twee andere gezinnen, in totaal zeven personen, mochten gisteren het ziekenhuis verlaten en hebben ervoor gekozen terug te keren naar België.

Met taxi

"Iedereen is weer thuis sinds 20 uur gisterenavond", zegt Matienko vandaag. "De medewerkers ter plaatse beslissen in functie van de mensen die bijstand nodig hebben, hoe de repatriëring wordt georganiseerd." Zo was er eerst sprake om de Belgen met het vliegtuig terug te brengen, maar daar werd uiteindelijk op teruggekomen omdat er bij een reis per vliegtuig nog bijkomend vervoer georganiseerd moet worden. Daarom werd beslist om de Belgen met de taxi weer naar huis te brengen. Eén gewonde vrouw werd gisteren met de ziekenwagen gerepatrieerd.

Ook de medewerkers van de VAB-Alarmcentrale die in Duitsland aanwezig waren, zijn teruggekeerd. "We volgen uiteraard de toestand van de buschauffeur die nog in het ziekenhuis ligt vanuit België verder op, en we zullen er alles aan doen om, wanneer dat mogelijk zal zijn, de repatriëring te organiseren", aldus Matienko nog.

De Belgische bus van Linden Cars uit Rotselaar reed zaterdag kort na middernacht in op een vrachtwagen op de snelweg A3 bij Aschaffenburg. Een van de twee buschauffeurs, een man uit Herent, overleefde het ongeval niet.