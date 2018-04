Tweede buschauffeur ligt als enige zwaargewonde nog in Duits ziekenhuis Redactie

01 april 2018

09u20

Bron: Belga 0 Na het ongeval met een Belgische bus in het Duitse Beieren gisteren ligt de tweede buschauffeur nog als enige zwaargewonde in het ziekenhuis in Duitsland. Dat meldt de VAB-Alarmcentrale vanochtend. De organisatie maakte gisteren bekend dat ze bijstand verleent aan twaalf Belgen. Tien van die twaalf personen hebben het ziekenhuis mogen verlaten. Een elfde persoon wordt vandaag gerepatrieerd, maar zal wel in België nog in het ziekenhuis worden opgenomen.

In totaal reisden zaterdagnamiddag twee personen van de VAB-Alarmcentrale en drie mensen van het Rode Kruis af naar Duitsland om eventuele repatriëringen te organiseren en om de passagiers psychosociale bijstand te bieden. Bij hun aankomst hadden ze onmiddellijk contact met de slachtoffers in de twee ziekenhuizen waar zich op dat moment nog reizigers bevonden. Het Rode Kruis liet inmiddels via Twitter weten ook zondag in Duitsland te blijven.

VAB gaf in een mededeling een stand van zaken met betrekking tot de passagiers van de verongelukte bus. Eén gezin van drie personen werd zaterdagavond al ontslagen uit het ziekenhuis en besloot om de reis naar Oostenrijk verder te zetten. Twee andere gezinnen, van alles samen zeven personen, mogen zondag het ziekenhuis verlaten en hebben ervoor gekozen terug te keren naar België. Na medisch akkoord zullen ze per vliegtuig en taxi hun terugreis aanvatten. Eén gewonde vrouw wordt zondag om 13 uur met de ziekenwagen gerepatrieerd. Ze wordt daarbij vergezeld van haar partner. De tweede buschauffeur is zwaargewond en blijft voorlopig in Duitsland opgenomen, aldus VAB.

De Belgische bus van Linden Cars uit Rotselaar reed zaterdag kort na middernacht in op een vrachtwagen op de snelweg A3 bij Aschaffenburg. Een van de twee buschauffeurs, een man uit Herent, overleefde het ongeval niet.