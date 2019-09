Tweede broer schuldig aan plannen opblazen van vliegtuig in Sydney

PVZ

20 september 2019

11u19

Bron: ANP/DPA

0

Een tweede man is schuldig bevonden voor het plannen van het opblazen van een vliegtuig van Etihad Airways op de luchthaven van Sydney ongeveer twee jaar geleden. Mahmoed Khayat (34) verstopte samen met zijn broer Khaled (51), die in mei al werd veroordeeld, een bom in een vleessnijder.