Tweede besmetting coronavirus in Verenigde Staten vastgesteld TT

24 januari 2020

12u16

Bron: BBC, Reuters 63 In de Verenigde Staten is een tweede besmetting van het coronavirus bevestigd. Het gaat om een vrouw die onlangs naar de Chinese stad Wuhan was gereisd.

Volgens het Amerikaanse CDC (Centers for Disease Control) heeft een vrouw van in de 60 uit Chicago het virus opgelopen in Wuhan, vanwaar ze elf dagen geleden terug naar de VS is gereisd. De vrouw is opgenomen in het ziekenhuis om besmettingen te vermijden. “Klinisch stelt ze het goed”, aldus Allison Arwady, verantwoordelijke voor de openbare gezondheid in Chicago. De vrouw had geen openbaar vervoer gebruikt en had weinig contacten sinds haar terugkeer uit China.

Eerder deze week werd het coronavirus ook vastgesteld bij een man die vanuit China naar de Amerikaanse stad Seattle was gereisd. Dokter Nancy Messonnier van de CDC zei tijdens een persconferentie dat Amerikanen momenteel niet direct gevaar lopen. Tegelijk gaf ze aan dat de “ situatie snel verandert”. Over heel de VS worden er 63 patiënten in 22 staten gemonitord, waarvan er tot nu toe 2 positief waren en 11 negatief.

De Verenigde Staten hebben ondertussen hun personeel met hun familieleden weggehaald uit het Amerikaanse consulaat in Wuhan, als reactie op de uitbraak van het coronavirus dat in de stad begon. Volgens een woordvoerder van de ambassade is de beslissing getroffen vanwege de snelle verspreiding van het virus, de logistieke problemen door de shutdown van het openbaar vervoer en de overstelpte ziekenhuizen in de stad.

14 geteste personen in Verenigd Koninkrijk negatief

Het is ondertussen “zeer waarschijnlijk” dat er ook patiënten met het coronavirus zijn besmet in het Verenigd Koninkrijk, zegt de overheidsdienst Public Health England. Veertien personen met ziekteverschijnselen zijn getest, maar werden ondertussen negatief bevonden. Toch is de kans dat het virus ondertussen op het Britse eiland aanwezig is of binnenkort opduikt groot. De overheidsdienst roept de Britten op niet te panikeren: alle mogelijk besmette personen lijken ondertussen aan de beterhand.

Alle Britse zieken kwamen recent terug uit de Chinese stad Wuhan, waar het virus eind vorige maand voor het eerst op dook. In Schotland werden vijf mensen met ziekteverschijnselen getest, één in Wales, en één in Noord-Ierland. De andere zieken worden behandeld in Engeland. De mogelijk besmette personen zijn in quarantaine geplaatst, maar ondertussen wel aan de beterhand.

Ook volgens minister van Volksgezondheid Matt Hancock is de kans groot dat het virus uiteindelijk in het Verenigd Koninkrijk opduikt, maar is het land “goed voorbereid”. Passagiers op vluchten uit China worden op de Britse luchthavens extra gecontroleerd.

Over heel de wereld zijn ondertussen 900 mensen besmet, in China vielen 26 doden. Meer dan tien steden hebben restricties opgelegd voor het openbaar vervoer en tal van attracties zoals de Chinese Muur en de Verboden Stad zijn gesloten. Ook evenementen rond het Chinese Nieuwjaar zijn afgelast.

