Tweede Amerikaanse staat verbiedt kindhuwelijken lva

23 juni 2018

00u37

Bron: ANP, nj.com 0 New Jersey is de tweede staat in de Verenigde Staten die kindhuwelijken heeft verboden. Mensen jonger dan 18 jaar oud mogen niet meer trouwen in deze staat aan de oostkust.

Tot vrijdag mochten mensen jonger dan 16 jaar oud trouwen met toestemming van een rechter. Tussen de 16 en 18 jaar mochten jongeren trouwen met toestemming van de ouders. Gouverneur van de staat Phil Murphy noemt het "een belangrijke mensenrechtenzaak".

Nancy Munoz, een politica in New Jersey, was de drijvende kracht achter de wet en is tevreden. "Dit was een reis zonder moeilijkheden. Kinderen laten trouwen is gewoon niet het juiste om te doen."

Volgens gegevens van het Gezondheidsministerie huwden er tussen 1995 en 2015 3.628 minderjarigen. 95 procent daarvan waren 16 of 17 jaar.

De Amerikaanse buurstaat Delaware verbood kindhuwelijken in mei. Pennsylvania, eveneens een buurstaat van New Jersey en Delaware, is bezig met een vergelijkbare wet.

Chelsea Clinton, de dochter van ex-presidentskandidate Hillary Clinton drukte op Twitter haar tevredenheid met de nieuwe wetgeving uit.

Thank you @UnchainedAtLast, @FraidyReiss & everyone who worked so hard to help New Jersey become the 2nd state to #endchildmarriage! https://t.co/ObaIEmo55y Chelsea Clinton(@ ChelseaClinton) link