Tweede aangifte wegens verkrachting tegen islamoloog Tariq Ramadan mvdb

09u26

Bron: Le Monde - AFP - AD 1 rv - afp Schrijfster en activiste Henda Ayari deed als eerste aangifte tegen islamoloog Tariq Ramadan wegens verkrachting. Tegen de invloedrijke Zwitserse islamoloog en filosoof Tariq Ramadan is donderdag in Parijs een tweede aangifte gedaan wegens verkrachting. Drie dagen eerder schreef de Franse schrijfster en activiste Henda Ayar dat Ramadan haar in 2012 in een hotelkamer heeft verkracht. Volgens de krant 'Le Monde' staat er in de tweede aangifte dat een vrouw in 2009 het slachtoffer werd van zwaar seksueel geweld in een hotel in Lyon. Ramadan zelf ontkent en spreekt op Facebook van een lastercampagne.

De bal ging vorige maandag aan het rollen toen schrijfster Henda Ayari (40), een voormalig salafiste die nu als seculier activiste door het leven gaat, in de nasleep van de zaak-Weinstein zich op Facebook in het debat mengde. Ayari publiceerde vorig jaar een boek over seksueel geweld. Daarin kwam ook haar verkrachting aan bod, maar de dader heet daar ‘Zoubeyr’. Vorige maandag noemde ze alsnog de naam van Ramadan (55): "Ik kan bevestigen dat Zoubeyr in het echt Tariq Ramadan was".

Dat leidde nog dezelfde dag tot een klacht wegens laster die door Ramadans advocaat werd ingediend. Ayari diende 's anderendaags op haar beurt officieel klacht in wegens verkrachting in Parijs. Volgens Franse media werd zij het slachtoffer van verkrachting, aanranding, geweld en doodsbedreiging.

De nieuwe aangifte zou volgens de Franse krant Le Monde hebben gespeeld in een Hilton-hotel in oktober 2009. Ramadan was daar voor een conferentie. De vrouw was met hem in contact gekomen via brieven omdat ze zich wilde bekeren tot de islam. In het hotel zou ze op zijn verzoek zijn meegegaan naar zijn kamer, waar hij haar zou hebben verkracht, aldus Le Monde. De advocaat van de vrouw, Eric Morain, bevestigt tegenover persbureau AFP dat er een klacht is ingediend. Ook zegt Morain te zijn gecontacteerd door andere vrouwen die zeggen eveneens het slachtoffer te zijn van Ramadan.

"Leugenmachine"

Ramadan, professor hedendaagse islamitische studies aan de universiteit van Oxford, kroop zaterdag in de pen en ontkent de aantijgingen. Op Facebook heeft hij het over een lastercampagne. Hij is van plan een tweede lasterklacht in te dienen wegens de "aanhoudende leugenmachine".

Ramadan, één van Europa's meest invloedrijke moslims, was in 2007 gastdocent aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit. Hij werd door het stadsbestuur in Rotterdam aangesteld als 'bruggenbouwer tussen moslims en niet-moslims'. In 2009 werd hij ontslagen vanwege uitspraken over homoseksualiteit, wat hij een "stoornis" noemde. De kleinzoon van de Egyptische oprichter van de islamistische Moslimbroederschap, verklaarde verkeerd geciteerd te zijn. Critici stellen dat zijn redevoeringen voor een westers publiek sterk afwijken van zijn toespraken voor een publiek bestaande uit moslims.