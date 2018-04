Twee zwarte mannen opgepakt in Starbucks, CEO door het stof: "Ze zaten gewoon te wachten" TK

15 april 2018

14u59

Bron: Washington Post 0 De CEO van Starbucks, Kevin Johnson, heeft zich openlijk verontschuldigd voor een incident dat plaatsvond in een van zijn koffieshops in Philadelphia (VS). Daarbij werden twee zwarte mannen opgepakt zonder enige aanwijsbare reden. "Dit mag nooit meer gebeuren", gaat de man door het stof.

De gebeurtenissen in kwestie vonden donderdag plaats in een Starbucks in Philadelphia. Daar zaten twee mannen met een donkere huidskleur te wachten aan een tafeltje toen hen gevraagd werd om de zaak te verlaten. De twee weigerden en zeiden aan de manager dat ze op iemand aan het wachten waren, waarna die de politie belde. Minstens zes agenten daagden op om de twee in de boeien te slaan.

Andrew Yaffe, de man die met de twee kerels had afgesproken, kon zijn ogen niet geloven toen hij toekwam en de politie zag. Op beelden die met een smartphone genomen werden, is te zien dat hij aan de agenten vraagt waarom de twee in de boeien worden geslagen. "Is er nog iemand die dit belachelijk vindt?", vraagt hij aan de omstaanders. "Het is pure discriminatie. Waarom worden twee zwarte mannen opgepakt omdat ze op mij zaten te wachten?" Een van de getuigen stemt met hem in en merkt op dat de twee niets verkeerds deden. "Ik heb alles gezien. Ze zaten gewoon te wachten."

Geen aanklacht

Volgens Lauren Wimmer, de advocate van de twee mannen, werden haar cliënten negen uur lang vastgehouden op het politiekantoor voor ze werden vrijgelaten. De agenten dreigden met een aanklacht wegens 'het uitdagend betreden van verboden terrein', maar uiteindelijk besliste de openbare aanklager dat daarvoor niet voldoende bewijzen waren.

De video van de arrestatie werd in een mum van tijd miljoenen keren bekeken, en zowel Starbucks als de politie werden flink op de korrel genomen. Puur racisme, klinkt het veelvuldig, maar dat ontkent commissaris Richard Ross met klem. Volgens hem had een van de twee mannen gevraagd om het toilet te mogen gebruiken, iets wat bij de Starbucks in kwestie niet mag als je niets gekocht hebt. Daarop werd hen gevraagd om de zaak te verlaten, wat ze weigerden. Vervolgens werd er naar de politie gebeld. "Mijn agenten deden absoluut niets verkeerd. Ze volgden het normale protocol en deden wat ze moesten doen. Ze bleven steeds professioneel." Volgens hem hebben de mannen tot drie keer toe het bevel om Starbucks te verlaten geweigerd.

We apologize to the two individuals and our customers for what took place at our Philadelphia store on Thursday. pic.twitter.com/suUsytXHks Starbucks Coffee(@ Starbucks) link

Verontschuldiging

Starbucks zelf doet echter wel alle moeite om de gemoederen te sussen. In een boodschap op Twitter biedt het bedrijf haar verontschuldigingen aan. "We willen ons verontschuldigen bij de twee mannen en alle klanten die teleurgesteld zijn dat dit tot een arrestatie heeft geleid. We nemen dit heel serieus en er is duidelijk nog werk aan de winkel als het gaat over hoe we geschillen oplossen. We herbekijken onze protocollen en zullen daarbij de dialoog met de gemeenschap en de politie openhouden."

CEO Johnson ging nog een stapje verder en zei dat hij graag een ontmoeting zou hebben met de twee mannen 'om ze persoonlijk zijn verontschuldigingen aan te bieden'. "Het is moeilijk om naar de video te kijken. De manager had nooit de politie mogen bellen. Hij wilde ook nooit dat ze gearresteerd werden; het is uit de hand gelopen. We moeten nu zorgen dat dit nooit meer kan gebeuren."