Twee zusjes sterven in Italië nadat boom op hun tent valt tijdens hevig onweer

30 augustus 2020

17u11

Bron: Belga 0 Twee zusjes van 3 en 14 zijn zondagmorgen om het leven gekomen nadat een boom op hun tent was gevallen op een camping in de Italiaanse regio Toscane. Dat heeft het Italiaanse persbureau Ansa bericht. De boom kwam naar beneden tijdens een hevig onweer.

De ouders van de meisjes bleven ongedeerd, hun derde dochter van 19 jaar oud raakte lichtgewond. Het gezin, uit de regio rond Turijn, was met vakantie in Marina di Massa, een stad in Versilia, het kustgebied langs de Ligurische Zee in het noordwesten van Toscane.

Het meisje van 3 overleed ter plaatse, haar oudere zus bezweek in het ziekenhuis.



