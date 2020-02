Twee ziekenhuizen buiten dienst door luchtaanvallen op Aleppo ADN

17 februari 2020

15u26

Bron: Belga 0 Twee ziekenhuizen in het Noord-Syrische Aleppo zijn buiten dienst na Russische luchtaanvallen. Dat heeft de woordvoerder van de reddingsploeg Witte Helmen gemeld.

Volgens woordvoerder Ibrahim al-Haj hadden Russische oorlogsvliegtuigen acht opeenvolgende luchtaanvallen uitgevoerd op de ziekenhuizen, in het gebied Daret Ezze in het westen van Aleppo. Teams van de Witte Helmen halen patiënten en personeel uit de ziekenhuizen weg, zei hij nog.

Intussen kondigde het Syrische leger de "bevrijding" aan van tientallen dorpen en steden in het westen en noordwesten van Aleppo, na een reeks "geconcentreerde legeroperaties". Het leger zei de opmars niet te stoppen tot het hele Syrische grondgebied bevrijd is van "terroristen", aldus het staatsnieuwsagentschap SANA. Het leger verwees naar rebellen die tegen de regering van president Bashar al-Assad strijden.

Eind april lanceerden de Syrische overheid en bondgenoot Rusland een grootschalige campagne om de rebellengebieden in West-Aleppo en Idlib te heroveren. Hoewel Rusland en Turkije in het gebied een wapenstilstand bewerkstelligden in januari, ging de opmars van het Syrische leger en haar bondgenoten in Idlib voort.