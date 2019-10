Twee zakenmannen gelinkt aan Trumps persoonlijke advocaat Rudy Giuliani opgepakt kv

10 oktober 2019

17u24

Twee zakenmannen die banden hebben met Trumps persoonlijke advocaat Rudy Giuliani zijn gisteravond gearresteerd en worden beschuldigd van schending van de wet op de campagnefinanciering. Dat bevestigt een woordvoerder van de Amerikaanse openbare aanklager in Manhattan vandaag. De twee mannen spelen ook een rol in de Oekraïne-affaire die momenteel de basis vormt voor het afzettingsonderzoek tegen president Donald Trump.

Lev Parnas, een Oekraïense zakenman, en Igor Fruman, een investeerder in vastgoed uit Wit-Rusland, worden beschuldigd van samenzwering om “buitenlands geld over te maken aan kandidaten voor overheidsfuncties op federaal en deelstaatniveau”, zo blijkt uit de gerechtsdocumenten. De mannen hadden geld geschonken aan America First, een pro-Trump politiek actiecomité. Het duo woont in Florida, maar ze werden beide geboren in het buitenland. Buitenlandse actoren mogen echter geen geld schenken aan de campagnes van Amerikaanse politici.

Daarnaast worden ook de Amerikaanse zakenman David Correia en Andrey Kukushkin, een in Oekraïne geboren zakenman, beschuldigd van hun betrokkenheid bij de zaak.



De aanklacht beschrijft een uitgebreid complot om de werkelijke bron van de politieke donaties te verbergen door het gebruik van geheime overeenkomsten, naamloze vennootschappen en stromannen.

Het Campaign Legal Center, een vzw die zich inzet voor een strengere wet op de campagnefinanciering, had in juli 2018 al een klacht ingediend bij de Amerikaanse overheid met de vraag om te onderzoeken of Parnas en Fruman de wet hadden geschonden met het gebruik van een lege vennootschap om te verhullen wie er 325.000 dollar had geschonken aan een pro-Trump politiek actiecomité.

“Geen ervaring”

Parnas bevestigde vorige maand aan Reuters dat hij wist dat hij onderzocht werd door de FBI, maar hij beweerde niet te weten waarom. Elke schending van de regels van de Federale Kiescommissie was volgens hem onbewust en is een “administratieve zaak”, omdat hij geen ervaren politieke donor is. Parnas zei dat hij niet probeerde te verhullen van waar de schenking van 325.000 dollar afkomstig was. Hij gaf het geld aan het America First-actiecomité omdat “we fervente aanhangers zijn van de president”, klonk het.

Oekraïne-affaire

Parnas en Fruman zijn betrokken bij de Oekraïne-affaire rond president Donald Trump. Ze introduceerden Trumps persoonlijke advocaat Rudy Giuliani in de hoogste politieke kringen in Oekraïne, waar Giuliani de lokale overheid probeert aan te zetten tot een corruptieonderzoek naar de voormalige vicepresident Joe Biden en diens zoon Hunter. De twee mannen waren volgens een bron die op de hoogte is van de zaak van plan om gisteravond naar Wenen te vliegen.

Momenteel loopt er in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een afzettingsonderzoek naar president Donald Trump. Dat onderzoek concentreert zich op een telefoontje dat in juli plaatsvond, waarin Trump de Oekraïense president met aandrang vroeg om een onderzoek in te stellen naar Joe Biden, momenteel de grootste kanshebber om zijn Democratische tegenstander te worden tijdens de presidentsverkiezingen van 2020.