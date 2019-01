Twee wandelaars omgekomen in Noord-Ierse Mourne Mountains KVDS

13 januari 2019

21u18

Bron: Belga 0 In de Mourne Mountains in Noord-Ierland zijn in amper een uur tijd twee wandelaars omgekomen bij een val. Dat meldt de Britse nieuwszender SkyNews.

De twee mannen kwamen om bij verschillende incidenten. De autoriteiten kregen de melding dat een man rond de middag gevallen was op de heuvel Wee Binnian (460 meter), een uur nadat een andere man gevallen was tijdens zijn wandeling op Slieve Commedagh (767 meter). Beide mannen overleden ter plaatse. Nog een derde man kwam ten val, maar hij brak alleen zijn enkel in de buurt van The Saddle.





Het is bijzonder slecht weer in het gebied. De politie had wandelaars opgeroepen om extra voorzichtig te zijn met de hevige wind, melden lokale media.