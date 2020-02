Twee vrouwen vinden bij hun aankoop in brocantezaak enveloppe met 19.000 euro

KVE

19 februari 2020

16u48

Bron: Belga

Twee vrouwen die een paar kussens voor hun tuinzetels hadden aangeschaft in een brocantewinkel in Zürich, konden hun ogen niet geloven toen ze tussen de kussens een enveloppe vonden waarin ze niet minder dan 20.000 Zwitserse frank (bijna 19.000 euro) in bankbiljetten aantroffen.