Twee vrouwen verdrinken in nasleep van orkaan Florence achterin politiebus Redactie

20 september 2018

21u39

Bron: AD.nl 0 Twee vrouwen zijn verdronken nadat een politiebusje waarin ze werden vervoerd onder water kwam te staan. De weg in Nichols, in de Amerikaanse staat South Carolina, overstroomde in de nasleep van orkaan Florence. De vrouwen konden niet op tijd worden bevrijd.

Nicolette Green (43) en Wendy Newton (45) hadden zich voor hun mentale gezondheidsproblemen laten opnemen in ziekenhuizen in Loris en Conway. Ze werden door de politie overgebracht naar een zorginstelling in Darlington. Onderweg kwamen ze vast te zitten in de overstroomde Pee Dee-rivier.

Bevel

Een dochter van Newton zegt in de krant The New York Times dat de familie niet op de hoogte was van de overplaatsing. "Waarom wisten wij niet dat ze overgebracht werd naar een zorginstelling? En waarom verlaten ze een veilige en droge plek om naar God weet waar te gaan?'"

Toen de reddingswerkers per boot ter plaatse kwamen, vonden zij twee agenten op het dak van het busje. De vrouwen waren op dat moment nog in leven, maar konden niet worden bevrijd. Het was te donker om te duiken en het water kwam steeds hoger. De twee lichamen zijn pas gisterenavond uit het busje gehaald.

Waarom verlaten ze een veilige en droge plek om naar God weet waar te gaan? Dochter van Wendy Newton

Geboeid

De dochter van Nicolette Green was erbij toen haar moeder werd opgehaald in het ziekenhuis. Volgens haar hadden de politieagenten handboeien vast, maar ze weet niet zeker of die zijn omgedaan.

Phillip Thompson, sheriff van Horry County, acht de kans klein dat de vrouwen geboeid in het busje zaten, aangezien ze niet agressief waren of een gevaar voor zichzelf leken, meldde hij op een persconferentie.

Verkeerde weg

Tijdens die persconferentie vertelde sheriff Thompson ook dat de agenten een weg op zijn gereden die eigenlijk geblokkeerd was vanwege eerdere overstromingen. Waarom de agenten dat deden, kon Thompson niet zeggen.

De agenten hebben nog geprobeerd de vrouwen te bevrijden Sheriff Phillip Thompson - Horry County

"De agenten hebben nog geprobeerd de vrouwen te bevrijden", zei Thompson. Maar de agenten en reddingswerkers kregen de deur niet open vanwege het stromende water. De agenten zijn op verlof gestuurd en er is een onderzoek gestart naar het incident.