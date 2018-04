Twee vrouwen raken toevallig aan de praat in vliegtuig. Ze nemen hartroerende beslissing die hun leven straffe wending geeft Karen Van Eyken

11 april 2018

11u42

Bron: ABC News 4 Samantha Snipes is hoogzwanger en komt tijdens haar vlucht naar Atlanta toevallig naast Temple Phipps te zitten. De twee vrouwen raken aan de praat en het klikt. Maar beide vrouwen kunnen dan nog niet vermoeden dat hun leven zelf een hele bijzondere vlucht zal nemen.

We schrijven september 2016. De 24-jarige Samantha Snipes heeft het vliegtuig genomen. Temple Phipps zit naast haar en begint een babbeltje met haar hoogzwangere medepassagier. Samantha vertelt dat ze zo snel mogelijk weg wilde bij haar vriend omdat de relatie "ongezond" was. Maar ze is wel ongepland zwanger van hem. De twintiger vindt zichzelf nog te jong om al mama te zijn en zegt dat ze adoptie overweegt.

De 40-jarige Temple, die zelf kinderloos is, luistert vol medeleven en ontfermt zich tijdens de vlucht over Samantha. De vrouwen besluiten om contact te houden en wisselen telefoonnummers uit. Tijdens hun vliegreis is onverwacht een hechte band ontstaan.

De baby wordt te vroeg geboren en drie dagen later belt Samantha al naar haar nieuwe vriendin. De jonge vrouw vertelt dat ze een zoontje op de wereld heeft gezet en vraagt aan Temple om langs te komen in het ziekenhuis. Daar verrast ze de kinderloze vrouw met een bijzondere vraag: "Ik denk dat jij de moeder van mijn zoon moet zijn."

Amper 10 dagen na hun gezamenlijke vliegreis hebben hun levens een straffe wending genomen. Temple is akkoord gegaan en beiden wonen nu bij elkaar in de buurt. De officiële adoptie zou nog bijna een jaar op zich laten wachten. Ze is nu de mama van de kleine Vaughn Preston Phipps. Samantha is blij met haar beslissing: "Het was doodeng, maar het was de beste keuze die ik kon maken. Hij keek zo gelukkig, zij was zo gelukkig." Samantha kan zich geen betere moeder voor haar zoontje indenken. Beide vrouw hebben nog vaak contact en hebben samen de eerste verjaardag van Vaughn gevierd.