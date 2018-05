Twee vrouwen opgepakt in kader van onderzoek mesaanval Parijs - vriend van dader in verdenking gesteld Redactie

17 mei 2018

20u57

Bron: afp, Belga 6 De Franse politie heeft twee vrouwen opgepakt in het kader van het onderzoek naar de mesaanval in Parijs, waarbij zaterdag één persoon omkwam. Dat heeft de procureur van Parijs, François Molins, bekendgemaakt. Abdoul Hakim A., een vriend van dader Khamzat Azimov, is in verdenking gesteld en blijft opgesloten. Dat zeggen bronnen dicht bij het onderzoek.

De twee vrouwen staan dichtbij Khamzat Azimov, de dader van de mesaanval, en Abdoul Hakim A.

Een van de vrouwen die opgepakt werd is de 19-jarige geradicaliseerde Inès Hamza, die gehuwd was met Abdoul Hakim A., alvorens naar Syrië te proberen vertrekken, zo meldt een bron bij het onderzoek.

Abdoul Hakim A. werd zondag opgepakt in Straatsburg en werd al door de Franse autoriteiten gevolgd wegens radicalisering. Vandaag moest de 20-jarige, die de Franse nationaliteit heeft maar geboren is in Tsjetsjenië, na vier dagen in voorlopige hechtenis voor de onderzoeksrechter verschijnen. Hij wordt "misdadige terroristische samenspanning" ten laste gelegd.