Twee vrouwen omgekomen aan de grens met Spaanse exclave Ceuta

Bron: Belga 1 EPA Migranten aan de Spaanse enclave Cueta. Tijdens massaal gedrang aan de grens tussen Marokko en de Spaanse exclave Ceuta zijn twee vrouwen uit het Noord-Afrikaanse land omgekomen. De beide veertigers stierven vanmorgen op enkele honderden meter van de grenspost Tarajal 2, aldus de politie. De juiste omstandigheden van het ongeval dienen nog opgehelderd, schrijft de krant El Faro de Ceuta.

Honderden mensen wachten dagelijks aan de grens om in Ceuta te geraken en daar goederen te kopen. Ze drijven regelmatig handel tussen de exclave en de Marokkaanse stad Fnideq. Vaak dragen de vrouwen de zwaarste lasten op de rug, als ze naar Marokko terugkeren. Controle van de douane is er niet.

Aan de grens komt het wel vaker tot chaotische toestanden. Vorig jaar kwamen bij gelijkaardige ongevallen vier vrouwen om. Volgens een onderzoek van de universiteit van Granada smokkelen tussen 7.000 en 9.000 mannen en vrouwen goederen van Spanje naar Marokko.

Spanje beschikt in Marokko over twee exclaves: Ceuta aan de Straat van Gibraltar en het 250 kilometer verder oostelijk gelegen Melilla. In de omgeving wachten ook tienduizenden Afrikanen op een kans om op Europees grondgebied te geraken.

