Twee vrouwen krijgen stokslagen voor lesbische relatie in Maleisië Redactie

03 september 2018

13u20

Bron: Belga 0 Twee lesbische vrouwen hebben maandag zes stokslagen gekregen in een rechtbank in de Maleisische staat Terengganu. Rechtengroepen zijn ongerust over de mensenrechten.

De twee vrouwen wilden naar verluidt met elkaar de liefde bedrijven in een auto. Daarom werden ze elk tot zes slagen met een bamboestok veroordeeld. Tijdens een proces voor een shariarechtbank hadden ze zich schuldig verklaard. De twee vrouwen, 22 en 23 jaar oud, kregen ook een boete van omgerekend 689 euro opgelegd.

Verboden

In Maleisië zijn homoseksuele handelingen bij wet verboden. Zestig procent van de 31 miljoen inwoners is moslim. De stokslagen zouden aanvankelijk op 28 augustus worden uitgevoerd, maar werden uitgesteld door technische redenen. "De wet van de Sharia laat toe dat vrouwen gestraft worden. Ze worden opgevoed, niet gemarteld", aldus een verantwoordelijke van de rechtbank, die de straf verdedigde.

Een verantwoordelijke van een rechtengroep die de straf zag, was ongerust over de veiligheid, privacy, vernedering en het trauma van de vrouwen. "We zijn erg ongerust over hoe de straf is uitgevoerd in de naam van religie. Marteling is marteling. Wat vandaag is gebeurd, was zeker shockerend", klonk het. "Het is echt een teken van hoe de mensenrechten in Maleisië achteruitgaan, niet enkel voor LGBT maar voor alle mensen."