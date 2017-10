Twee vrouwen en twee honden gered na vijf maanden verdwaald op zee 03u45

Bron: BBC 0 AP Jennifer Appel wordt verwelkomd op de USS Ashland, het schip van de Amerikaanse marine, die het leven redde van de twee zeilsters en hun honden. De Amerikaanse Jennifer Appel en Tasha Fuiaba en hun twee honden werden afgelopen woensdag gered door de Amerikaanse marine, nadat hun zeilboot werd gespot door een Taiwanese vissersboot na maanden ronddobberen op de Stille Oceaan.

De twee vrouwen, beiden afkomstig uit Honolulu, wilden samen met hun twee honden van Hawaï naar Tahiti in Frans-Polynesië zeilen. Ze vertrokken begin mei en op het einde van diezelfde maand kwamen ze in noodweer terecht en kregen ze motorpech. Omdat ze al zo ver waren geraakt, beslisten ze de tocht hoopvol zonder motor, met enkel de zeilen, verder te zetten.



Toen ze na meer dan twee maanden nog steeds niet in Tahiti waren aangekomen, zonden ze noodsignalen uit die helaas niet werden opgepikt omdat er niemand in de buurt was en ze te ver weg waren van land.



Uiteindelijk werden ze dan afgelopen dinsdag toch op ongeveer 1.500 kilometer ten zuidwesten van Japan gespot door een Taiwanese vissersboot die de Amerikaanse marine kon inlichten. Gisteren vroeg in de ochtend werden Appel en Fuiaba door het marineschip USS Ashland opgepikt tot grote opluchting van de twee avonturiersters.



De twee vrouwen en hun honden konden overleven doordat ze een waterzuiveringssysteem en genoeg voedsel voor een jaar aan boord hadden.



"Ze hebben onze levens gered", zei Jennifer Appel over de redding van de marine. "Pure opluchting was wat we voelden, toen we het schip aan de horizon zagen verschijnen."

AP Ook Zeus, de hond van zeilster Tasha Fuiaba, wordt hartelijk ontvangen.

