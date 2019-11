Twee vrouwelijke jihadisten teruggekeerd naar Nederland kv

19 november 2019

22u57

Bron: Belga 4 Twee door Turkije teruggestuurde vrouwelijke Syriëgangers zijn met hun kinderen in Nederland aangekomen. De vrouwen werden op Schiphol meteen aangehouden. Dat melden het openbaar ministerie en de ministeries van Justitie en Veiligheid en Buitenlandse Zaken. Het gaat om vrouwen van 23 en 25 jaar oud en twee kinderen van 3 en 4 jaar oud. De kinderen zijn overgedragen aan de Raad voor de Kinderbescherming.

De vrouwen worden verdacht van deelname aan de terreurorganisatie IS. De 25-jarige verdachte meldde zich eind oktober bij de Nederlandse ambassade in Ankara, op 30 oktober werd haar Nederlandse nationaliteit ingetrokken. De jongere vrouw werd in januari 2018 al aangehouden in Turkije. Zij heeft nog wel de Nederlandse nationaliteit. De vrouwen worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam.

Nederland heeft er de afgelopen tijd op aangedrongen de vrouw die haar nationaliteit is ontnomen, niet terug te sturen, benadrukken de ministeries. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft meerdere keren met de Turkse minister van Binnenlandse Zaken hierover gesproken. Ook werd er een ambtelijke missie naar Turkije gestuurd. "Het kabinet betreurt dat Turkije ondanks alle inspanningen alsnog uit eigen beweging tot uitzetting is overgegaan”, klinkt het.



Na vervolging, berechting en een eventuele celstraf zal Nederland proberen om de vrouw uit te zetten naar Marokko, het land waarvan ze nog wel staatsburger is.

Een derde vrouw, die zich eind oktober samen met de 25-jarige vrouw meldde en die nog wel de Nederlandse nationaliteit heeft, krijgt momenteel consulaire bijstand. Zij zal "naar verwachting binnenkort in afstemming met de Turkse autoriteiten naar Nederland worden uitgezet", staat in de brief van de ministeries.