Twee vroegere regeringsleden van Boliviaanse ex-president Morales gearresteerd net voor vertrek naar Mexico HLA

01 februari 2020

18u17

Bron: Belga 0 De Boliviaanse politie heeft vandaag twee voormalige leden van de regering van ex-president Evo Morales opgepakt, toen ze klaarstonden om naar Mexico te vertrekken nadat ze een vrijgeleide van de overgangsregering hadden gekregen. Dit hebben media en Morales zelf gemeld. De ex-president verblijft in ballingschap in Argentinië. Intussen werden de twee ex-ministers weer vrijgelaten, meldt de Boliviaanse regering.

De twee ex-ministers, César Navarro en Pedro Damián Dorado, verbleven sinds een veertigtal dagen in diplomatieke lokalen van Mexico. Ze werden op de luchthaven van La Paz opgepakt, in het bijzijn van functionarissen van de Europese Unie en de Mexicaanse ambassade, meldde de krant Página Siete.

"Zelfs in de ergste Latijns-Amerikaanse dictaturen werden vrijgeleides gerespecteerd. Vandaag, om 05.00 uur 's ochtends, op de luchthaven van El Alto, zijn César Navarro en Pedro Damián Dorado gearresteerd. Hun levens zijn in gevaar. We eisen de naleving van het internationale recht", schreef Evo Morales op Twitter.

De minister van Binnenlandse Zaken, Arturo Murillo, legde uit dat de arrestatie een gevolg was van een “gebrek aan coördinatie tussen het openbaar ministerie en de nationale politie”. Hij zei dat César Navarro en Pedro Damián Dorado het land konden verlaten.

Vrijdag werd de advocate van de ex-president al gearresteerd in La Paz. Patricia Pamela Hermosa Gutiérrez wordt "agitatie, terrorisme en financiering van terrorisme" ten laste gelegd.

Evo Morales nam onder druk van het leger ontslag na zijn overwinning in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen van 20 oktober 2019, die volgens de Organisatie van Amerikaanse Staten door onregelmatigheden gekenmerkt werd. Op 3 mei trekken de Bolivianen opnieuw naar de stembus om een president te kiezen.