Twee vrienden waren gewoon op vakantie. En toen werden ze plots gelyncht door woedende menigte na vreselijke geruchten op WhatsApp Karen Van Eyken

13 juni 2018

12u39

Bron: CNN, BBC, The Wire 1 Twee kameraden hadden net een waterval op het Indiase platteland bezocht en waren op zoek naar een picknickplek toen een woedende menigte hun terreinwagen deed stoppen. Het duo werd meteen aangevallen en gedood op basis van verzinsels op sociale media.

Het tragische incident gebeurde afgelopen vrijdag nadat een gerucht zich had verspreid op WhatsApp en Facebook dat er kinderontvoerders in de regio actief waren.

In een filmpje dat al een tijdje gedeeld werd op sociale media was te zien hoe twee mannen een kind meenamen. Toen ook lokale media het filmpje hadden opgepikt, was het hek helemaal van de dam.

Achteraf bleek de video fictief te zijn en afkomstig uit buurland Pakistan. Het was een fragment uit een voorlichtingsfilm om net op het gevaar van kinderontvoeringen te wijzen. Maar op sociale media werden de bewerkte beelden voor echt aanzien en dat hebben Abijeet Nath (30) en Nilotpol Das (29) uit de stad Guwahati met hun leven moeten bekopen.

De vrienden bezochten de Kathilangso watervallen in deelstaat Assam net toen lokale WhatsApp-groepen et bewuste bericht hadden verspreid. Beide mannen werden nabij de toeristische attractie uit hun terreinwagen gesleurd en door een woedende menigte met bamboestokken doodgeslagen.

De lynchpartij werd gefilmd en eveneens op sociale media geplaatst. In de video is te zien hoe Nath en Das in koelen bloede worden omgebracht en hoe een van hen vergeefs om genade smeekt.

De politie heeft ondertussen 27 mensen opgepakt. Ook de man die het nepnieuws zou hebben de wereld ingestuurd, zit in de cel.

De autoriteiten hebben alle moeite van de wereld om dergelijk fake news te ontkrachten. Zo riep de politie in de stad Haiderabad inwoners vorige maand met luidsprekers op de "geruchten niet te geloven.”