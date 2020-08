Twee voelbare aardbevingen in Tirol

KVE

09 augustus 2020

11u59

Bron: Belga

1

De Oostenrijkse deelstaat Tirol is zaterdagavond en zondagochtend opgeschrikt door twee aardbevingen. De bevingen met een kracht van 4,1 en 3,5 vonden plaats in de buurt van Landeck en waren voelbaar in een straal van ongeveer 50 kilometer. Dat meldt het Oostenrijkse Instituut voor Meteorologie en Geodynamica.