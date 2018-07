Twee vliegtuigjes botsen in VS: minstens 3 doden Redactie

18 juli 2018

07u10

Bron: Belga 3 In de Amerikaanse staat Florida zijn minstens drie mensen om het leven gekomen bij een botsing tussen twee kleine vliegtuigen in de lucht. Volgens lokale media sluit de politie niet uit dat er ook nog een vierde slachtoffer zou zijn.

Het gaat om toestellen van Dean International, een vliegschool in de buurt van Miami. Normaal zitten in zulke toestellen de leerlingpiloot en een instructeur, zo zegt commissaris Alvaro Zabaleta aan de krant Miami Herald. Door de duisternis schortte de politie de zoektocht naar een mogelijke vierde slachtoffer op.

De vliegtuigjes, van het type Piper PA-34 en Cessna 172, botsten door een nog onbekende oorzaak op elkaar en stortten neer in het nationale park Everglades. Wegens soortgelijke incidenten en noodlandingen was de school in de aflopen 20 jaar al in het vizier gekomen van de Amerikaanse transportveiligheidsautoriteit NTSB.