Twee vliegtuigen in Nice geëvacueerd na 'grap' van 12-jarige

02 augustus 2018

11u27

Bron: Nice-Matin, La Libre 2 Opschudding op de luchthaven van Nice zondag. Daar werden twee vliegtuigen ontruimd na 'een grap' van een 12-jarige jongen, zo melden Franse media.

Het kind had net voor het opstijgen vanop het vliegtuig een bericht verstuurd naar de inzittenden van de twee toestellen waarin stond dat er een bom aan boord was. De jongen had de boodschap verzonden met AirDrop, een app die functioneert via Bluetooth. "Er is een bom aanwezig in het vliegtuig met bestemming Rome. Ga naar de toiletten en overleg; er is een bom", stond in het bericht.

Twee vliegtuigen waren op dat moment klaar om naar de Italiaanse hoofdstad te vertrekken. Beide toestellen, met 79 en 179 mensen aan boord, werden ontruimd. De politie ontdekte algauw dat het bericht afkomstig was van een zekere Ali. In de beide vliegtuigen zat slechts één persoon met die naam: een 12-jarige jongen afkomstig uit Koeweit. De politie voelde het kind aan de tand, waarop die vrijwel meteen tot bekentenissen overging.



Speurhonden werden niettemin ingeschakeld om de twee vliegtuigen te doorzoeken, maar er werd niks verdachts aangetroffen. De Franse politie heeft de zaak geklasseerd, omdat de jongen niet in hechtenis kon worden genomen, meldt La Libre.