Twee vliegtuigen botsen bij taxiën op Schiphol Tom Tates

09 juli 2019

09u21

Bron: AD.nl 0 UPDATE Een toestel van lagekostenmaatschappij EasyJet is vanmorgen op de Nederlandse luchthaven Schiphol tijdens het taxiën vanaf de parkeerplek in botsing gekomen met een Boeing 737-800 van KLM. Beide vliegtuigen zijn daardoor beschadigd geraakt. Dat heeft een woordvoerder van Schiphol, de grootste Nederlandse luchthaven nabij Amsterdam, aan onze collega's van AD.nl bevestigd.

Volgens zegsman Hans van Kastel raakten de toestellen elkaar tijdens de zogenoemde pushpack waarbij de vliegtuigen vanaf hun standplaats met een speciaal voertuig heel langzaam naar achteren worden geduwd. Hoe het incident heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Na de naar verluidt bescheiden botsing zijn alle passagiers weer naar de gate geleid. Onduidelijk is nog wanneer een alternatieve vlucht beschikbaar zal zijn.

De toestellen, zo benadrukt Van Kastel, zullen vandaag zeer waarschijnlijk niet meer worden ingezet. “De veiligheid staat voorop. De schade zal uitvoerig worden geïnspecteerd en gerepareerd voordat er weer mee zal worden gevlogen.” Volgens een woordvoerster van de KLM ging het om een vlucht naar Madrid (Spanje). “Niemand is in gevaar geweest of gewond geraakt. Onze Boeing heeft schade. We proberen zo snel mogelijk een vervangend toestel te regelen, opdat alle passagiers hun reis kunnen vervolgen.” Over wie schuldig is aan de aanrijding op het platform en hoe dat precies kon gebeuren, doet de KLM lopende het onderzoek geen uitspraken. EasyJet was nog niet voor commentaar bereikbaar.



De Luchtverkeersleiding Nederland, verantwoordelijk van alle bewegingen op en boven de luchthaven, is er nog weinig te zeggen over de toedracht. Woordvoerder Frank van der Voort: “Dit incident wordt nu onderzocht. zo weten we bijvoorbeeld nog niet of de toestellen zelfstandig, dus op eigen motorkracht, naar achteren reden of met een hulpmiddel werden geduwd of getrokken. Speculeren over eventuele stuurfouten van wie dan ook doe ik onder geen beding.”



Op een foto die door een passagier van het EasyJet-toestel is getwitterd, is te zien dat de Boeing van KLM nog met de neus richting gate staat en dat het toestel van Easyjet bezig is met een draai waarbij de linkervleugel het achterste deel van de romp van het KLM-vliegtuig raakte. Niet te zien is of de vliegtuigen in beweging zijn. Passagier Jye Sandiford meldt vanuit het toestel van EasyJet dat beide toestellen door een karretje werden geduwd (KLM) en getrokken (EasyJet). “Hoe dit kon gebeuren, weet ik niet. Hoe dan ook scheurde een deel van de staart van de KLM Boeing open.”

Thanks @easyJet. Lost luggage first flight, second flight crashed into parked @KLM plane on #AMS tarmac. Now missing meetings and stuck on plane for 90min. #airlines #flightdelay #easyjet pic.twitter.com/V7GVgVFSan Jye Sandiford(@ sandiforward) link